В Павловском Посаде поздравили семью ветеранов труда Курбацких

03 октября 2025, 12:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В День пожилого человека глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин навестили семью ветеранов труда Николая Михайловича и Зинаиды Ефимовны Курбацких, сообщает пресс-служба администрации городского округа.