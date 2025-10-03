В Павловском Посаде поздравили семью ветеранов труда Курбацких

В День пожилого человека глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин навестили семью ветеранов труда Николая Михайловича и Зинаиды Ефимовны Курбацких, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Супруги отметили 55-летие совместной жизни и стали примером верности профессии и семейным ценностям. Николай Михайлович 33 года работал в Электросети, пройдя путь от главного инженера до генерального директора. Его супруга посвятила карьеру Росгосстраху, где занимала должность заместителя начальника по экономике.
Помимо трудовых заслуг, Николай Михайлович активно занимается спортом: он кандидат в мастера спорта, участник восьми чемпионатов мира и Европы по настольному теннису среди ветеранов. В свободное время увлекается «тихой охотой» и кулинарией.
В семье Курбацких двое детей, четверо внуков и правнучка. Недавно внук окончил школу с золотой медалью и поступил в МХАТ, а внучка покорила горы Алтаяи и получила знак «Альпинист России».
Встреча прошла в душевной обстановке. Гостей угостили грибным супом и домашними драниками. Семенов и Панин поздравили супругов с праздником, пожелав здоровья и долголетия.