Дуэт из Павловского Посада победил на конкурсе «Родники 2025» в Петербурге

02 октября 2025, 12:01

Фото: istockphoto / Berezko

В Санкт-Петербурге, на сцене БКЗ «Октябрьский», прошёл финал третьего сезона Всероссийского конкурса «Родники 2025. Посвящение Героям Отечества». Проект, организованный «Движением Газманов-Родники» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, объединил талантливых исполнителей со всей страны, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.