Дуэт из Павловского Посада победил на конкурсе «Родники 2025» в Петербурге

В Санкт-Петербурге, на сцене БКЗ «Октябрьский», прошёл финал третьего сезона Всероссийского конкурса «Родники 2025. Посвящение Героям Отечества». Проект, организованный «Движением Газманов-Родники» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, объединил талантливых исполнителей со всей страны, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
В номинации «Песня с фронта» победу одержал дуэт I.L.A.Y. & С.В.О.Й., в состав которого входит исполнитель из Павловского Посада Илья Тюляев (I.L.A.Y.) вместе с Антоном Устиновым. Музыканты хорошо известны публике: они неоднократно выступали перед бойцами на передовой, сопровождая гуманитарные конвои из Павлово-Посадского округа и Электрогорска. Их песни стали поддержкой для участников Специальной военной операции.
Глава округа Денис Семёнов поздравил артистов с заслуженной наградой, отметив, что их творчество трогает сердца тысяч людей и является предметом гордости для Павловского Посада.