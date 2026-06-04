Власти Павловского Посада проверили содержание дворов и дорог
Традиционный объезд Павловского Посада провёл по поручению временно исполняющего полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергея Балашова его заместитель Александр Кулаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Представитель руководства округа проверил состояние дворовых территорий, зон у магазинов, детских площадок и дорог.
«Больше всего вопросов — к коллегам из Мосавтодора. Требуется оперативно убрать мусор и смёт и окосить обочины», — заявил Александр Кулаков.Он также отметил улицы, на которых нужно провести ямочный ремонт и заменить дорожные знаки, и дома, с фасадов которых необходимо убрать вандальные надписи и рисунки.
Все замечания передали исполнителям. Исправление недочётов власти округа взяли под личный контроль.