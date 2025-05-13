В парке Подольска проведут маркет молодёжных брендов и благотворительный забег

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Маркет молодёжных брендов «Бочка» будет проходить в парке имени Виктора Талалихина в Подольске в ближайшие выходные — 17 и 18 мая, кроме того, в воскресенье там состоится благотворительный забег «Километр доброты», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Маркет «Бочка» будет работать оба выходных с полудня до 20:00. Посетители смогут приобрести различные изделия ручной работы и вещи локальных брендов. Кроме того, по все территории парка будут проходить интерактивные программы, выступления диджеев и кавер-групп, розыгрыши и конкурсы», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Забег «Километр добра» будет проводиться в пользу ребёнка с инвалидностью: собранные средства направят на его реабилитацию. Регистрация участников будет проходить в 18 мая с 11:30 до 13:00, затем разминка, а старт назначен на 13:15. Участников ждут подарки и розыгрыш главного приза — велосипеда.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
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