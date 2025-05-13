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В весенних субботниках в Подольске приняли участие более 23 тысяч человек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Свыше 23 тысяч жителей Подольска приняли участие в субботниках, которые проводились на территории округа 29 марта, а также 5 и 26 апреля в рамках «Месячника чистоты», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«За эти дни было собрано более двух с половиной тысяч кубометров мусора, задействовано сотни единиц техники. Но главное — это единение людей, общее стремлении сделать родной Подольск красивым и ухоженным. Спасибо каждому, кто принял в этом участие!» — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.
Субботники проводились более чем на 30 общественных территориях — на улицах, в зонах отдыха, в парках и скверах. Особое внимание при этом было уделено тем локациям, на которые ранее указывали сами жители через портал «Добродел».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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В Талдоме начался снос многоквартирного дома, построенного больше 100 лет назад
13 мая 2025, 13:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Двухэтажный деревянный дом на четыре квартиры, построенный в 1918 году и из-за ветхости ставший непригодным для проживания, начали сносить на улице Салтыкова-Щедрина в Талдоме, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь дома составляет около 150 квадратных метров. В связи с сильным моральным и физическим износом строительных конструкций здание признали аварийным. Жильцов из четырёх квартир расселили, а дом внесли в список на ликвидацию. В настоящее время проводятся работы по его демонтажу», — говорится в сообщении.
Завершить снос аварийной постройки планируется до конца мая.

Всего в Талдомском округе было выявлено 174 аварийных здания, недостроя и самостроя. В настоящее время снесено или достроено и приведено в соответствие с нормами 138 объектов. Работы в этом направлении продолжаются.

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В Московской области стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс»
13 мая 2025, 13:43

Фото: Центр развития движения «Абилимпикс» Московской области

Соревнования в рамках отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» стартовали в Московской области, они продлятся до 30 мая, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«Соревнования будут проводиться на девяти площадках в профессиональных учебных организациях региона. Участниками отборочного этапа станут более 400 человек из 28 субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов России», — говорится в сообщении.
Испытания будут проходить по 25 компетенциям, в числе которых «Мастер по приготовлению пиццы», «Социальная работа», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Адаптивная физическая культура» и пр.

Фото: Центр развития движения «Абилимпикс» Московской области

Участники, одержавшие победу на отборочном этапе, будут представлять свой регион в финале чемпионата, который состоится в Москве в октябре.

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Самбисты из Подмосковья завоевали награды международного турнира
13 мая 2025, 13:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области, выступавшие в составе сборной ЦФО, поднялись на вторую ступень пьедестала почёта на турнире команд федеральных округов в рамках международных соревнований по самбо «Победа» среди юношей, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Серебро завоевали члены команды Центрального Федерального округа Эмиль Харадзе и Никита Стрельцов из Королёва, Андрей Васильев и Илья Кряков из Реутова, а также Максим Макеев из Лыткарина», — говорится в сообщении.
Кроме того, на турнире городов воинской славы третье место заняла сборная Можайского муниципального округа, а команду вошли Кирилл Ребров, Семён Дородкин, Алексей Калашников, Никита Еремин, Тимофей Алешин, Глеб Калугин, Никита Терехов, Александр Ивакин, Артём Коньков и Алексей Иванкин.

Международный турнир по самбо «Победа» проходил в Санкт-Петербурге, кго участниками стали более 500 человек.

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В Павлово-Посадском округе провели велопробег в честь 80-летия Победы
13 мая 2025, 13:00

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Велопробег, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 11 мая в городе Электрогорск Павлово-Посадского округа, в спортивно-патриотическом мероприятии приняли участие более 15 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Заезд возглавил директор электрогорской спортшколы «Вымпел» Сергей Коврижных.

«Велопробег в честь Юбилея Победы — это дань памяти героям, которые сражались за мир и свободу. Пусть наша активность и единство вдохновляют всех сохранять историю и гордиться подвигами прошлого!» — заявил Сергей Коврижных.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Старт мероприятию был дан у ФОКа «Лидер», маршрут велопробега проходил мимо трёх расположенных в Электрогорске мест славы воинов Великой Отечественной войны. А завершился заезд у мемориального комплекса, который находится рядом с городским ДК.

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В семи округах Московской области отремонтировали остановочные павильоны
13 мая 2025, 12:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые остановочные павильоны привели в порядок специалисты Мосавтодора, работы прошли на региональных дорогах в семи подмосковных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Остановки отремонтировали, в частности, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Клемента Готвальда в Подольске, на Олимпийском проспекте в Мытищах и в балашихинском микрорайоне Салтыковка», — говорится в сообщении.
Кроме того, остановочные павильоны починили в нескольких малых населённых пунктах: в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа, на Большом Коренёвском шоссе в люберецком посёлке Малаховка и на улице Шоссейная в деревне Сафоново Раменского муниципального округа.

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