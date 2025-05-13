В весенних субботниках в Подольске приняли участие более 23 тысяч человек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Свыше 23 тысяч жителей Подольска приняли участие в субботниках, которые проводились на территории округа 29 марта, а также 5 и 26 апреля в рамках «Месячника чистоты», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Субботники проводились более чем на 30 общественных территориях — на улицах, в зонах отдыха, в парках и скверах. Особое внимание при этом было уделено тем локациям, на которые ранее указывали сами жители через портал «Добродел».«За эти дни было собрано более двух с половиной тысяч кубометров мусора, задействовано сотни единиц техники. Но главное — это единение людей, общее стремлении сделать родной Подольск красивым и ухоженным. Спасибо каждому, кто принял в этом участие!» — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
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