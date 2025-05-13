В подольском парке Талалихина начали монтировать всесезонную тюбинговую горку

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Всесезонная тюбинговая горка с двумя спусками и подъёмников появится в парке имени Виктора Талалихина в Подольске, конструкцию уже начали монтировать, работы ведутся в рамках третьего этапа реконструкции парка, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всесезонная тюбинговая горка сейчас в процессе строительства. На горке сделают автоматизированный подъемник и два спуска, протяженность каждого составит около 80 метров», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.В парке уже появилась современная площадка для скейтеров, а также спортивная и детская площадки, пешеходные дорожки ус лавочками на набережной вдоль Парадного проезда и удобные спуски к реке Пахре. В настоящее время, помимо строительства тюбинговой горки, монтируются ограждения на лестницах, идёт укладка плитки и установка уличного освещения.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Все работы в парке планируется закончить в третьем квартале текущего года.
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