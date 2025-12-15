Глава Одинцова Иванов вручил первые паспорта 14 юным жителям округа
Торжественное вручение первых паспортов провели для 14 жителей Одинцовского округа 12 декабря — в День Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Свой главный документ ребята получили из рук главы округа Андрея Иванова.
«Паспорт — это символ нового этапа в жизни, символ того, что вы стали взрослыми. Сегодня мы вручаем вам не только паспорт, но еще и свое доверие, веру в каждого из вас, потому что вы — подрастающее поколение, и именно вам предстоит строить будущее нашей страны», — сказал Андрей Иванов.Он также отметил, что любовь к Родине начинается с интереса к истории своей страны, и вручил ребятам вместе с паспортами том подарочного издания «Истории государства Российского» Николая Карамзина. Кроме того, ребята получили в подарок по экземпляру Конституции РФ, брелоки и обложки для паспорта.