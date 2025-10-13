День донора в Раменском собрал жителей разных возрастов и профессий
Десятки местных жителей приняли участие в Дне донора в Раменском муниципальном округе. Мероприятие проходит дважды в год с 2003-го, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Акцию организовал Раменский молодёжный центр вместе с Московской областной станцией переливания крови в ДК им. Воровского. Она собрала людей разных возрастов и профессий. Многие являются постоянными участниками таких мероприятий, понимая важность донорской крови для спасения человеческих жизней.
Медработники обеспечили полное сопровождение процедуры. Каждый желающий сдать кровь проходил обязательное предварительное обследование для выявления противопоказаний. Перед забором крови донорам для улучшения кровотока предлагали сладкий чай с печеньем. Процедура занимала около 15 минут.
