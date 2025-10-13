Достижения.рф

День донора в Раменском собрал жителей разных возрастов и профессий

Фото: Раменский медиацентр

Десятки местных жителей приняли участие в Дне донора в Раменском муниципальном округе. Мероприятие проходит дважды в год с 2003-го, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Акцию организовал Раменский молодёжный центр вместе с Московской областной станцией переливания крови в ДК им. Воровского. Она собрала людей разных возрастов и профессий. Многие являются постоянными участниками таких мероприятий, понимая важность донорской крови для спасения человеческих жизней.

Фото: Раменский медиацентр
Медработники обеспечили полное сопровождение процедуры. Каждый желающий сдать кровь проходил обязательное предварительное обследование для выявления противопоказаний. Перед забором крови донорам для улучшения кровотока предлагали сладкий чай с печеньем. Процедура занимала около 15 минут.
Лора Луганская

