День донора в Раменском собрал жителей разных возрастов и профессий

13 октября 2025, 17:25

Фото: Раменский медиацентр

Десятки местных жителей приняли участие в Дне донора в Раменском муниципальном округе. Мероприятие проходит дважды в год с 2003-го, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.