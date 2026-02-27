В Раменском округе проведут фестиваль-конкурс «Танцпол везде»
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Жителей Раменского округа приглашают принять участие в хореографическом фестивале-конкурсе «Танцпол везде», который организует культурно-досуговый центр «Гжельский» при поддержке Комитета по культуре и туризму. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участниками могут стать все желающие в возрасте от четырёх лет, выступающие как соло, так и в дуэтах или ансамблях.
«Конкурсные номинации охватывают практически все направления — от народных и классических танцев до джаза и уличных стилей», — говорится в сообщении.Заявки будут принимать до 25 марта по адресу электронной почты: info.gzhelsky@yandex.ru. А сам конкурс и награждение победителей проведут 5 апреля.
