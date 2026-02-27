В Раменском провели вечер поэзии Михаила Светлова
Михаил Светлов стал героем очередной встречи проекта «Огонь поэзии» в Доме культуры «Сатурн». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Стихи этого поэта знала и пела вся страна. Он родился в 1903 году в Екатеринославе. В 17 лет записался добровольцем в Красную Армию, а в 1922-м перебрался в Москву, где поступил в университет и вошёл в литературную среду столицы.
«Гренаду» Светлов написал в 1926 году – по собственному признанию, на спор с критиком, считавшим, что пролетарской поэзии романтика не нужна.
В годы Великой Отечественной войны поэт был корреспондентом «Красной звезды» на Ленинградском фронте, работал в армейских газетах.
Позже преподавал в Литературном институте, писал пьесы и переводил поэзию народов СССР. Умер в 1964 году в Москве.
Встречу вели заслуженный работник культуры Московской области Галина Марченко и команда ДК «Сатурн»
По традиции атмосферу вечера дополнили музыкальные номера в исполнении Екатерины Белкиной, концертмейстера Артёма Сидорова и участников коллектива «Класс вокала».
