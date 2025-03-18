Путин спас жизнь Трампу, поддержав Харрис, заявил Дугин

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин «спас жизнь» главе США Дональду Трампу, когда заявил, что Москва поддерживает Камалу Харрис на американских президентских выборах. Об этом заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в ходе пресс-конференции.
Выступая на пленарной сессии Восточного экономической форума в сентябре прошлого года, Путин заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от Демократической партии Харрис. Тогда глава государства указал на заразительный смех Камалы, который свидетельствует, что у неё всё хорошо.
Дугин отметил, что этими словами Путин спас жизнь Трампу, которого непременно убили бы, если бы Россия выступила за него. Политолог назвал тактику российского лидера «абсолютно правильным ходом настоящего стратега».
Теперь, по словам Дугина, Трамп обязан Путину жизнью за поддержку Харрис.
Во вторник, 18 марта, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, на которой Дугин представил новую книгу «Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав».
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Дугин отметил, что этими словами Путин спас жизнь Трампу, которого непременно убили бы, если бы Россия выступила за него. Политолог назвал тактику российского лидера «абсолютно правильным ходом настоящего стратега».
Теперь, по словам Дугина, Трамп обязан Путину жизнью за поддержку Харрис.
Во вторник, 18 марта, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, на которой Дугин представил новую книгу «Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав».
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Анастасия Чинкова