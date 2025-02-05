Стали известны новые обстоятельства убийства политолога Дугиной. Речь идет о поддельных документах

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Наталья Вовк получила фальшивые документы за три дня до убийства политолога и публициста Дарьи Дугиной. Об этом пишут РИА Новости.
«Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной Наталья Вовк получила поддельные документы на машину для выезда из России за несколько дней до преступления», — говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, 17 августа 2022 года Вовк получила поддельные документы от курьера, с которыми она передвигалась на автомобиле Mini Cooper по России и покинула страну 21 августа.
Напомним, что Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По информации ФСБ, к преступлению причастны спецслужбы Украины. При этом исполнителем убийства является украинка Наталья Вовк. В ведомстве уточнили, что в ходе наблюдения за Дугиной при въезде в Россию использовались номера ДНР, уже в Москве казахстанские, а при выезде в Эстонию украинские номера.
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