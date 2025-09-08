В Подольске нашли подрядчика на строительство дома для людей из аварийного жилья
Семнадцатиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья построят в посёлке Южный микрорайона Климовск городского округа Подольск. Контракт на работы заключён с компанией «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В посёлке Южный расположено 30 аварийных домов. Два их них уже расселили, а для жильцов остальных построят два семнадцатиэтажных дома. Строительство первого — двухсекционного, на 199 квартир, должны завершить до конца года. А второй — трёхсекционный, на 215 квартир, подрядчик должен сдать в эксплуатацию в декабре 2026 года.
«Трёхсекционный дом возведут на месте бывшей коррекционной школы, которую перевели в новое здание», — говорится в сообщении.Две новостройки позволят закрыть вопрос с аварийным жильём в посёлке Южный.