В Подольске нашли подрядчика на строительство дома для людей из аварийного жилья

08 сентября 2025, 17:46

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Семнадцатиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья построят в посёлке Южный микрорайона Климовск городского округа Подольск. Контракт на работы заключён с компанией «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В посёлке Южный расположено 30 аварийных домов. Два их них уже расселили, а для жильцов остальных построят два семнадцатиэтажных дома. Строительство первого — двухсекционного, на 199 квартир, должны завершить до конца года. А второй — трёхсекционный, на 215 квартир, подрядчик должен сдать в эксплуатацию в декабре 2026 года.





«Трёхсекционный дом возведут на месте бывшей коррекционной школы, которую перевели в новое здание», — говорится в сообщении.