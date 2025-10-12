В Протвино состоялась массовая акция за здоровый образ жизни

12 октября 2025, 12:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В Протвино провели массовую акцию за здоровый образ жизни, организованную Центром молодёжных инициатив. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.





Акция уже более 15 лет объединяет всех желающих присоединиться к движению ЗОЖ.



Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов



На старт вышли порядка 300 участников, среди которых были спортсмены разного уровня подготовки и любители активного отдыха. Здесь собрались клубы и федерации, представляющие разные виды спорта: клубные объединения города Протвино, Федерация тайского бокса, Школа гандбола, представители плавания, бегуны из клуба «Пилигрим».





Особое внимание привлекли школьные классы, которые решили коллективно поддержать акцию, и участники военно-патриотического клуба «Армеец» из разных образовательных учреждений.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов



Такая активность свидетельствует о важности мероприятий подобного формата в регионе. Они показывают молодёжи, что спорт – это увлекательно, полезно и престижно!





Организаторы поблагодарили всех участников акции за вклад в развитие культуры здоровья и призвали продолжать поддерживать подобные инициативы, которые способствуют укреплению физического состояния и духа каждого жителя города.