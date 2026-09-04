В Приангарье два человека погибли при падении вахтового автомобиля в карьер
Вахтовый автомобиль с людьми сорвался в карьер на Невском золоторудном месторождении в Бодайбинском районе Иркутской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Бодайбо сити».
По предварительным данным, машина пролетела около 35 метров. В результате происшествия погибли два человека — водитель и пассажир. В настоящее время официального подтверждения информации о трагедии пока нет.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае при пожаре погиб двухлетний мальчик. Возгорание произошло в частном доме в Козульском округе. В момент происшествия в доме находилась бабушка. Когда начался пожар, она попыталась вынести внука на улицу, но не смогла этого сделать. Мать мальчика была на работе.
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