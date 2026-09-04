Полицейские нашли в Воскресенске более 600 кустов дикорастущей конопли
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Очаг дикорастущей конопли обнаружили полицейские рядом с деревней Расловлево округа Воскресенск в ходе операции «Мак-2026». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Наркосодержащее растение занимало площадь около трёх гектаров.
«Исследование подтвердило, что в образцах есть психоактивное вещество — тетрагидроканнабинол, поэтому растение пригодно для изготовления марихуаны», — отмечается.Всю обнаруженную коноплю полицейские скосили и сожгли. По предварительным подсчётам, они уничтожили свыше 600 кустов общим весом около 100 килограммов.
Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида задержали двух братьев из России — Владислава и Станислава Чернышовых, которые торговали поддельными таблетками через даркнет. Им грозит до двадцати лет тюрьмы.