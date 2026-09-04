Спасатели нашли живых людей в Непале на 10 день после паводка

04 сентября 2026, 08:10

В Непале спасли мужчину из туннеля ГЭС спустя девять дней после паводка

Фото: iStock/bee32

В Непале спасатели спустя девять дней после разрушительного наводнения обнаружили и вызволили живого мужчину из туннеля затопленной гидроэлектростанции «Тришули». Об этом сообщает Kathmandu Post.