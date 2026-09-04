Спасатели нашли живых людей в Непале на 10 день после паводка
В Непале спасатели спустя девять дней после разрушительного наводнения обнаружили и вызволили живого мужчину из туннеля затопленной гидроэлектростанции «Тришули». Об этом сообщает Kathmandu Post.
Депутат Шри Рам Неупане, участвовавший в поисковой операции, сообщил, что спасенного зовут Санджай Сах. По его словам, внутри туннеля могут находиться другие люди — в настоящий момент их поиски продолжаются. Агентство Reuters со ссылкой на минэнерго страны сообщило о втором спасенном из того же туннеля.
Ранее сообщалось, что из‑за масштабного наводнения в Непале вода разрушила банковские хранилища, в которых находились миллионы рупий и золотые запасы. Теперь перед полицией стоит задача найти утраченные сейфы и не допустить их разграбления.
Параллельно с поиском пропавших без вести правоохранители пытаются обнаружить и взять под охрану хранилища как минимум 20 банков. Сильнее всего от стихии пострадали районы Расува, Дхадинг, Читван и ряд других территорий.
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