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Спасатели нашли живых людей в Непале на 10 день после паводка

В Непале спасли мужчину из туннеля ГЭС спустя девять дней после паводка
Фото: iStock/bee32

В Непале спасатели спустя девять дней после разрушительного наводнения обнаружили и вызволили живого мужчину из туннеля затопленной гидроэлектростанции «Тришули». Об этом сообщает Kathmandu Post.



Депутат Шри Рам Неупане, участвовавший в поисковой операции, сообщил, что спасенного зовут Санджай Сах. По его словам, внутри туннеля могут находиться другие люди — в настоящий момент их поиски продолжаются. Агентство Reuters со ссылкой на минэнерго страны сообщило о втором спасенном из того же туннеля.

Ранее сообщалось, что из‑за масштабного наводнения в Непале вода разрушила банковские хранилища, в которых находились миллионы рупий и золотые запасы. Теперь перед полицией стоит задача найти утраченные сейфы и не допустить их разграбления.

Параллельно с поиском пропавших без вести правоохранители пытаются обнаружить и взять под охрану хранилища как минимум 20 банков. Сильнее всего от стихии пострадали районы Расува, Дхадинг, Читван и ряд других территорий.

Лидия Пономарева

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