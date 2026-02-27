В Павлово-Посадском округе продолжают убирать снег в усиленном режиме

27 февраля 2026, 16:51

Работы по уборке снега в Павлово-Посадского округе продолжаются в усиленном режиме, при этом помощь коммунальщикам и дорожникам оказывают местные жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Уборка проводится по установленном схемам: работники коммунальных служб сначала расчищают входные группы и лестницы, потом проходы к остановкам и социально-значимым объектам, затем — внутриквартальные проезды, а после них парковки и детские площадки. В приоритете у дорожников уборка опасных участков: резких поворотов, спусков и пр. Затем очередь доходит до центральных улиц и автобусных маршрутов, а после до остальных улиц и дорог.





«Такая последовательность позволяет максимально эффективно использовать ресурсы и обеспечивать безопасность людей в сложных условиях», – поясняют в администрации.