В Павлово-Посадском округе произошёл лесной пожар
Пожар произошёл в лесу на расстоянии 1 200 метров от деревни Малыгино Павлово-Посадского округа в среду, 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Лесного хозяйства Московской области.
Возгорание заметили местные жители и сообщили о нём в единую службу экстренных вызовов «Система-112».
«В тушении огня участвовали четверо лесных пожарных, были задействованы две единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.Причиной возгорания стали действия людей, нарушивших правила пожарной безопасности. В настоящее время ведётся поиск виновных. Им грозят крупные штрафы. Для физических лиц сумма взыскания составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей.