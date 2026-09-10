В Павлово-Посадском округе произошёл лесной пожар

10 сентября 2026, 09:06

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл в лесу на расстоянии 1 200 метров от деревни Малыгино Павлово-Посадского округа в среду, 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Лесного хозяйства Московской области.





Возгорание заметили местные жители и сообщили о нём в единую службу экстренных вызовов «Система-112».





«В тушении огня участвовали четверо лесных пожарных, были задействованы две единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.