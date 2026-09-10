Гостя фестиваля в Ленобласти до смерти избили трое мужчин
В Выборгском районе Ленинградской области трагически завершился фестиваль на открытом воздухе. В результате нападения погиб 53-летний мужчина, проинформировали в региональном управлении Следственного комитета.
Тело погибшего нашли 4 сентября на обочине дороги в Приморском городском поселении. Установлено, что мужчина прибыл в Выборгский район, чтобы поучаствовать в фестивале.
Трагедия разыгралась в палаточном лагере: трое нападавших избили мужчину, травмы оказались смертельными. В настоящее время следователи выясняют все детали инцидента, предполагаемые преступники задержаны. В Следкоме уточнили, что в суд направлено ходатайство о заключении задержанных под стражу.
Происшествие случилось на площадке, где с 10 по 14 сентября планировалось проведение фестиваля Solar Systo Togathering. Однако 9 сентября утром организаторы объявили об отмене мероприятия и сообщили, что въезд на территорию теперь строго запрещён.
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