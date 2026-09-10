Гостя фестиваля в Ленобласти до смерти избили трое мужчин

10 сентября 2026, 04:24

Фото: медиасток.рф

В Выборгском районе Ленинградской области трагически завершился фестиваль на открытом воздухе. В результате нападения погиб 53-летний мужчина, проинформировали в региональном управлении Следственного комитета.