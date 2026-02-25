В Павлово-Посадском округе проверили качество уборки территорий

25 февраля 2026, 16:57

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Объезд территорий Павловского Посада провёл глава округа Денис Семёнов для проверки хода работ по их зимнему содержанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Денис Семёнов осмотрел, в каком состоянии находятся дороги, общественные пространства и дворы, а также крыши, где может накапливаться снег и наледь.





«Глава округа подчеркнул, что необходимо ускорить уборку снежных навалов, сужающих проезжую часть и мешающих движению, и поручил ответственным службам усилить работу в этом направлении», — говорится в сообщении.