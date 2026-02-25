Достижения.рф

В Павлово-Посадском округе проверили качество уборки территорий

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Объезд территорий Павловского Посада провёл глава округа Денис Семёнов для проверки хода работ по их зимнему содержанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Денис Семёнов осмотрел, в каком состоянии находятся дороги, общественные пространства и дворы, а также крыши, где может накапливаться снег и наледь.

«Глава округа подчеркнул, что необходимо ускорить уборку снежных навалов, сужающих проезжую часть и мешающих движению, и поручил ответственным службам усилить работу в этом направлении», — говорится в сообщении.
В ходе объезда Семёнов также уделил внимание уборке от снега детских площадок и территорий у магазинов. Он, в частности, отметил, что каждая доступная детям игровая площадка — это комфорт и безопасность для жителей.
Лев Каштанов

