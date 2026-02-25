На катке в Одинцове проведут тренировку для долголетов
Открытую тренировку по катанию на коньках проведут для членов клуба «Активное долголетие» в Одинцове в пятницу, 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Тренировка начнётся в 11:30 и продлится один час. Участие в мероприятии, а также прокат коньков бесплатные.
«Занятие будет проходить на катке в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной», — отмечается в сообщении.Программа «Активное долголетие» реализуется в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьёва с 2019 года. Для долголетов проводят занятия по компьютерной грамотности и иностранным языкам, спортивные тренировки, занятия танцами и йогой, а также экскурсии в разные города Подмосковья. Стать участниками программы могут пенсионеры и предпенсионеры.