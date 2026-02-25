Достижения.рф

На катке в Одинцове проведут тренировку для долголетов

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Открытую тренировку по катанию на коньках проведут для членов клуба «Активное долголетие» в Одинцове в пятницу, 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Тренировка начнётся в 11:30 и продлится один час. Участие в мероприятии, а также прокат коньков бесплатные.

«Занятие будет проходить на катке в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной», — отмечается в сообщении.
Программа «Активное долголетие» реализуется в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьёва с 2019 года. Для долголетов проводят занятия по компьютерной грамотности и иностранным языкам, спортивные тренировки, занятия танцами и йогой, а также экскурсии в разные города Подмосковья. Стать участниками программы могут пенсионеры и предпенсионеры.
Лев Каштанов

