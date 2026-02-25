Коммунальщики подмосковной Шатуры усилили процесс уборки последствий снегопада

25 февраля 2026, 16:25

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Ангелина Стельмух

В Шатуре продолжается сильный снегопад, коммунальные службы усилили свою работу. Сейчас дорожники сосредоточены на улицах Академической и Жарова. Здесь они проводят комплексную расчистку проезжей части и вывозят снег. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».





