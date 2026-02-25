Достижения.рф

Коммунальщики подмосковной Шатуры усилили процесс уборки последствий снегопада

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Ангелина Стельмух

В Шатуре продолжается сильный снегопад, коммунальные службы усилили свою работу. Сейчас дорожники сосредоточены на улицах Академической и Жарова. Здесь они проводят комплексную расчистку проезжей части и вывозят снег. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».



На участки вывели технику — самосвалы и трактор. Бригады работают слаженно, поэтому уборку проводят быстро, несмотря на сложные погодные условия. Движение транспорта не перекрывают. Спецтехника заходит на участки поэтапно и не мешает автомобилистам.

Городские службы стараются сохранить привычный ритм жизни Шатуры. Дороги очищают, чтобы водители и пешеходы могли безопасно передвигаться даже во время снегопада.

Ранее сообщали, что с улиц подмосковного Подольска за сутки вывезли более 5000 кубометров снега. Навалы убирали и вывозили, в частности, с Рабочей улицы в центре муниципалитета и с других дорог, находящихся в ведении округа. Всего на улицах Подольска работают 460 коммунальщиков, задействовано около 90 единиц спецтехники.



Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0