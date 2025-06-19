В Павловском Посаде стартовали съёмки фильма «Все мы родом из детства»

19 июня 2025, 19:49

Фото: пресс-служба администрации Павло-Посадского г. о.

Творческий коллектив телеканала «Радуга» приступил к созданию нового художественного фильма под названием «Все мы родом из детства». Картина обещает подарить зрителям атмосферу искренности и душевного тепла. Премьера запланирована на осень 2025 года, а съёмки проходят в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







На счету коллектива уже два фильма — «Тайна старинных часов» и «Волшебный платок», которые на всероссийском уровне получили высокую оценку. Традиционно для проектов телеканала в съёмках участвуют воспитанники театральных коллективов округа, но в этот раз присоединятся ещё и профессиональные актёры.





По словам создателей, фильм откроет путешествие в детство — в ту пору, где бабушка зовет в гости на летние каникулы и молоды родители, а каждый день наполнен открытиями, искренностью и настоящими друзьями.





В организации съёмок оказали огромную помощь Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс, Музей поискового клуба «Боец» из Электрогорска и Музей Советского детства Сергиева Посада.