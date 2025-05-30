Кого Сергей Пенкин считает своей дочерью: неожиданное откровение артиста

30 мая 2025, 07:55

Сергей Пенкин раскроет тайну о «дочери» в ток-шоу «Секрет на миллион»

Сергей Пенкин (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Сергей Пенкин станет новым гостем ток-шоу «Секрет на миллион», где поделится подробностями своей карьеры и личной жизни. Об этом пишет «‎StarHit».