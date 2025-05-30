Кого Сергей Пенкин считает своей дочерью: неожиданное откровение артиста
Сергей Пенкин станет новым гостем ток-шоу «Секрет на миллион», где поделится подробностями своей карьеры и личной жизни. Об этом пишет «StarHit».
В студии у Леры Кудрявцевой певец сделает неожиданное признание о девушке, которую он называет своей дочерью. На самом деле, речь идет о племяннице артиста, с которой у него очень близкие отношения.
Пенкин, обладающий уникальным голосом в четыре октавы, также расскажет о своей жизни, включая тяжелые моменты и стремительный взлет к славе. В эфире канала НТВ зрители смогут увидеть, как артист щедро одаривает своих близких, включая дорогостоящие подарки.
Программа обещает раскрыть главный секрет Пенкина, который он скрывает уже пять лет.
Анжелика Варум пришла на праздник певицы Подольской в новом образе и без супруга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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