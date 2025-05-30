Стал известен заработок Николая Расторгуева
Сумму в 30,9 миллиона рублей заработал лидер «ЛЮБЭ» Николай Расторгуев на продюсерском центре. Как пишут «Страсти», в 2007 году певец открыл ООО, которое производит телевизионные программы и видеоконтент.
В открытых источниках указано, что в прошлом году прибыль компании составила 30,9 миллиона рублей с чистым доходом в 14,8 миллиона. До этого фирма показывала убыток на минус 1,7 миллиона.
Обозреватели уточнили, что в прошлом году на продюсерский центр Расторгуева подали в суд коллекторы. С исполнителя хотели взыскать 14,5 миллиона рублей. Производство по делу суд прекратил.
Несколько дней назад стало известно о заработке фигуриста Ильи Авербуха. Сообщалось, что спортсмен владеет несколькими компаниями.
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