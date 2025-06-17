Названы самые востребованные артисты и их гонорары на корпоративах
Григорий Лепс стал самым востребованным исполнителем на частых корпоративах.
Следом за певцом в летний сезон также популярны на частых выступлениях Сергей Жуков, Люся Чеботина, Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Дима Билан.
Гонорары этих звёзд начинаются от пяти до десяти миллионов рублей. При этом стоимость может быть повышена, если выступление совпадает с отпуском. Также ценник зависит от заказчика и места проведения концерта.
По данным источника KP.RU, самой высокооплачиваемой артисткой стала Ирина Аллегрова. Певица редко выступает с крупными концертами, однако охотно соглашается на частные мероприятия. Правда, за своё выступление она установила высокий гонорар в 10 миллионов рублей. Также она избирательно относится к заказчикам.
Востребованность получила и Надежда Кадышева, карьера которой вышла на новый уровень из-за популярности в Сети. Её заработок с частных выступлений составляет семь-восемь миллионов рублей.
Читайте также: