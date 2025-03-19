В московской квартире прогремел взрыв

Фото: iStock/Yevhen Roshchyn
19 марта в одном из жилых домов на улице Нижняя Масловка в Москве прогремел мощный взрыв, который потряс местных жителей. Об этом пишет РЕН ТВ.
По информации, полученной от очевидца, в момент инцидента в квартире находились трое взрослых и один ребенок. К счастью, никто из них не пострадал.
Сила взрыва оказалась настолько велика, что выбила стекла в окнах и повредила межкомнатную стену. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые начали расследование причин инцидента.
Хотя подробности остаются пока неясными, предварительные данные указывают на то, что причиной взрыва не является газ. Это вызывает еще больше вопросов, что могло произойти в квартире и какие факторы привели к столь неожиданному и опасному событию.
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Сила взрыва оказалась настолько велика, что выбила стекла в окнах и повредила межкомнатную стену. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые начали расследование причин инцидента.
Хотя подробности остаются пока неясными, предварительные данные указывают на то, что причиной взрыва не является газ. Это вызывает еще больше вопросов, что могло произойти в квартире и какие факторы привели к столь неожиданному и опасному событию.
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Дарья Осипова