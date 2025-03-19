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В московской квартире прогремел взрыв

Фото: iStock/Yevhen Roshchyn

Фото: iStock/Yevhen Roshchyn

19 марта в одном из жилых домов на улице Нижняя Масловка в Москве прогремел мощный взрыв, который потряс местных жителей. Об этом пишет РЕН ТВ.
По информации, полученной от очевидца, в момент инцидента в квартире находились трое взрослых и один ребенок. К счастью, никто из них не пострадал.

Сила взрыва оказалась настолько велика, что выбила стекла в окнах и повредила межкомнатную стену. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые начали расследование причин инцидента.

Хотя подробности остаются пока неясными, предварительные данные указывают на то, что причиной взрыва не является газ. Это вызывает еще больше вопросов, что могло произойти в квартире и какие факторы привели к столь неожиданному и опасному событию.

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#ск
СК возбудил дело о похищении пятнадцатилетней девушки в Красноярском крае
19 марта 2025, 07:35

Фото: iStock/blinow61

В Красноярском крае, в городе Ачинск, возбуждено уголовное дело по факту похищения 15-летней девушки. По данным следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии, инцидент произошел 18 марта, пишет РИА Новости.
Девушка ушла из дома около 16:00 (12:00 мск), а через два часа на телефон ее отца поступило видеообращение от неизвестного лица. В записи дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения.

Мать пропавшей девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении дочери и возможном похищении. Следственный отдел по Ачинскому району возбудил уголовное дело.

В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей и выяснение всех обстоятельств происшествия. Расследование находится под контролем руководства главного следственного управления.

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Троих мужчин осудили за кражу золотого унитаза из дворца Черчилля в Британии
19 марта 2025, 05:48

Фото: iStock/Bet_Noire

Троих мужчин в Британии осудили за кражу золотого унитаза стоимостью 4,75 миллиона фунтов (около 6,2 миллиона долларов) из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль. Об этом сообщили во вторник на сайте Королевской прокурорской службы (CPS).
Унитаз из 18-каратного золота украли в сентябре 2019 года, и вернуть его не удалось — преступники разобрали или переплавили добычу. Изначально полиция обвинила в краже четырех человек, однако одного из них оправдали.

Суд присяжных признал Майкла Джонса виновным в краже со взломом, а Фреда Доу — в сбыте украденного. Третий фигурант сам сознался в преступлении в прошлом году.

Золотой унитаз находился во дворце в качестве инсталляции. Ночная кража привела к затоплению Бленхеймского дворца, поскольку похищенный предмет был подключен к канализации.

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«Современная Медея»: мать убила трех дочерей, чтобы сохранить брак
Gulf News: мать получила три пожизненных за убийство трех дочерей ради брака
19 марта 2025, 05:27

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В Греции женщина получила три пожизненных срока за убийство своих дочерей, сообщило издание Gulf News. 36-летняя Рула Писпиригу хладнокровно лишила жизни трех девочек, чтобы спасти свой брак.
СМИ в Греции прозвали Писпиригу «современной Медеей» за схожесть их хладнокровых поступков в отношении детей.

Следствие установило, что женщина задушила двух младших дочерей — трех с половиной лет и шести месяцев — в 2019 и 2021 годах. В январе 2022 года она отравила девятилетнюю дочь веществом для наркоза. Действия были выполнены со злым умыслом, а не в пылу момента и сильных эмоций. Убийца была медсестрой с хорошими медицинскими знаниями.

Материалы дела уточняют, что этими поступками женщина надеялась сохранить свой брак. Убийство детей, по мнению жестокой матери, должно было остановить мужа, который решил покинуть ее.

В марте 2024 года суд вынес Писпиригу первый пожизненный приговор, а позже добавил еще два за прошлые преступления. Ранее смерти младших дочек не рассматривались как запланированные убийства.

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Baza: Самолёт «Аэрофлота» экстренно сел в Шереметьево из-за треснувшего стекла
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#приговор
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#женщина
#брак
#следствие
#мать
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Baza: Самолёт «Аэрофлота» экстренно сел в Шереметьево из-за треснувшего стекла
19 марта 2025, 02:52

Фото: iStock/Sitikka

Самолёт «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва–Новокузнецк, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Как сообщает telegram-канал Baza, экипаж подал сигнал тревоги из-за треснувшего лобового стекла после вылета из Москвы.
По данным сервиса Flightradar24, борт первоначально направился в сторону Екатеринбурга, но затем развернулся и вернулся в Шереметьево. Причины, по которым самолёт продолжил полёт до Урала перед возвращением, не уточняются.

Посадка прошла в штатном режиме, угрозы для пассажиров и экипажа не возникло.

18 марта сообщалось, что в Волосовском районе Ленинградской области потерпел крушение военный вертолёт. В результате погибли два человека, находившиеся на борту.

Также стало известно, что в ночь с 18 на 19 марта космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, успешно приводнился у побережья Флориды.

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Тренера по физкультуре арестовали за секс с 15-летним футболистом
WLS-TV: В США учительница физкультуры растлила 15-летнего футболиста
19 марта 2025, 02:42

Фото: iStock/matimix

В штате Иллинойс (США) арестовали 30-летнюю учительницу физкультуры Кристину Формеллу по обвинению в сексуальных отношениях с 15-летним игроком школьной футбольной команды, которую она также тренировала. О ее задержании сообщает телеканал WLS-TV.
Формеллу арестовали во время дорожной проверки документов. Закон настиг растлительницу подростка, когда прошло более года с момента преступления. Считается, что тренер склонила подопечного к сексу во время одного из индивидуальных занятий.

Кристина ранее работала тренером в средней школе города Даунерс-Гров. Расследование началось после того, как мать подростка обнаружила в облачном хранилище его нового телефона откровенную переписку с учительницей.

Следствие установило, что в декабре 2023 года Формелла вступила в интимную связь с учеником в школьном классе.

Женщина отпущена под подписку о невыезде до первого судебного заседания в апреле. Ей запрещено контактировать с несовершеннолетними. Полиция не исключает, что у Формеллы могли быть и другие жертвы.

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