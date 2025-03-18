В Подмосковье 10-летняя девочка скончалась после двухнедельного кашля

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Третьеклассница скончалась в Подмосковье из-за непрекращающегося в течение двух недель кашля. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
10-летняя жительница Подмосковья ещё 3 марта пожаловалась родителям на больное горло и кашель. Других симптомов, включая повышенную температуру, у неё не было. Мама перестала водить дочь в школу и оставила её на неделю дома в Клину. В это время ещё три ребёнка в этой же семье пожаловались на схожие симптомы – дети подхватили вирус в школе.
Мама вызвала врача на дом, который не стал проверять лёгкие, прописал противовоспалительное средство и поставил диагноз ОРВИ, оставив девочку ещё на неделю на больничном.
На выходные школьницу отправили к бабушке, однако девочке становилось только хуже. Накануне утром она начала задыхаться, к ней приехала мама и вызвала скорую. Однако девочка скончалась до прибытия медиков. По предварительной версии, она подавилась мокротой.
С начала марта увеличилось число обращений к детским врачам с жалобами на сильный кашель, особенно в ночное время, красное горло и вялость. Возраст пациентов от двух до 13 лет. При этом решения врачей о методах лечения отличаются: одни прописывают отхаркивающие средства, другие, напротив, не рекомендуют их пить и назначают отвар ромашки. Зачастую, ни то, ни другое средство долго не помогает.
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Мама вызвала врача на дом, который не стал проверять лёгкие, прописал противовоспалительное средство и поставил диагноз ОРВИ, оставив девочку ещё на неделю на больничном.
На выходные школьницу отправили к бабушке, однако девочке становилось только хуже. Накануне утром она начала задыхаться, к ней приехала мама и вызвала скорую. Однако девочка скончалась до прибытия медиков. По предварительной версии, она подавилась мокротой.
С начала марта увеличилось число обращений к детским врачам с жалобами на сильный кашель, особенно в ночное время, красное горло и вялость. Возраст пациентов от двух до 13 лет. При этом решения врачей о методах лечения отличаются: одни прописывают отхаркивающие средства, другие, напротив, не рекомендуют их пить и назначают отвар ромашки. Зачастую, ни то, ни другое средство долго не помогает.
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Анастасия Чинкова