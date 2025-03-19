В Новой Москве в пруду обнаружили тела двух детей

Троих мужчин в Британии осудили за кражу золотого унитаза стоимостью 4,75 миллиона фунтов (около 6,2 миллиона долларов) из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль. Об этом сообщили во вторник на сайте Королевской прокурорской службы (CPS).