В Новой Москве в пруду обнаружили тела двух детей

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В Щербинке, расположенной в Новой Москве, были обнаружены тела восьмилетнего мальчика и семилетней девочки без признаков насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, пишет ТАСС.
По информации, полученной от правоохранительных органов, инцидент произошел вечером 18 марта. Предварительные данные указывают на то, что дети вышли на замерзший водоем, провалились под лед и не смогли выбраться на поверхность.
На данный момент проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход расследования и результаты проверки.
Ранее стало известно, что в московской квартире прогремел взрыв. Хотя подробности остаются пока неясными, предварительные данные указывают на то, что его причиной не является газ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На данный момент проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход расследования и результаты проверки.
Ранее стало известно, что в московской квартире прогремел взрыв. Хотя подробности остаются пока неясными, предварительные данные указывают на то, что его причиной не является газ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова