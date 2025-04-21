В Павловском Посаде открыли дом для ассоциации ветеранов спецоперации

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
В Павловском Посаде открыли офис Ассоциации ветеранов спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В офисе созданы все условия, чтобы ветераны могли обсуждать важные вопросы, получать консультации и делиться опытом. Председатель совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов подчеркнул, что это решение откроет новые возможности для организации, позволяя более эффективно проводить мероприятия, вести активную работу с ветеранами и развивать культурные инициативы.
Представители власти пообщались с ветеранами и их семьями в тёплой и неформальной обстановке.
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«Это не просто здание, а место, которое станет опорой, символом поддержки и благодарности нашим героям. Для нас было честью выделить это помещение, чтобы создать условия, где наши ветераны смогут чувствовать себя как дома. Это наш способ сказать тем, кто защищал Родину, что мы не просто помним о них, но и активно стараемся улучшить их жизнь», - сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов.Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Представители власти пообщались с ветеранами и их семьями в тёплой и неформальной обстановке.
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Лора Луганская