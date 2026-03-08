Воробьев вручил награды жительницам Подмосковья в честь 8 Марта

08 марта 2026, 18:02

оригинал Андрей Воробьев (Фото: Max/vorobiev)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в честь 8 Марта вручил государственные и областные награды женщинам, внесшим особый вклад в развитие региона. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере Max.





Губернатор отметил, что женщины являются источником вдохновения и сил для родных и близких. Он также выразил особую признательность женам и матерям защитников.

«Ваша любовь — это настоящий источник силы для тех, кто оберегает наше спокойствие. С праздником!» — написал Воробьев.