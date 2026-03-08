Воробьев вручил награды жительницам Подмосковья в честь 8 Марта
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в честь 8 Марта вручил государственные и областные награды женщинам, внесшим особый вклад в развитие региона. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере Max.
Губернатор отметил, что женщины являются источником вдохновения и сил для родных и близких. Он также выразил особую признательность женам и матерям защитников.
«Ваша любовь — это настоящий источник силы для тех, кто оберегает наше спокойствие. С праздником!» — написал Воробьев.Высшее звание «Мать-героиня» присвоили Инне Данильченко, которая одна воспитывает 11 детей. Ее муж Сергей погиб в Курской области при выполнении боевых заданий.
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила главврач Московского областного перинатального центра в Балашихе Ольга Серова, под руководством которой сопровождаются самые сложные случаи.
Звание «Заслуженный артист Московской области» присвоили Екатерине Орловой, которая 23 года служит в Театре юного зрителя в Королеве. На ее счету более 30 сыгранных ролей.
Благодарственные письма Президента вручили активисткам Союза женщин России: Марине Веремеенко, Нине Широковой, Галине Скробовой-Кошкиной и Нине Серегиной. Все они помогают многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, сопровождают гуманитарные миссии и поддерживают военнослужащих.