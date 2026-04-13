В Подмосковье отремонтировали более 7 000 элементов входных групп в домах
7 076 элементов входных групп в многоквартирных домах отремонтировали в Московской области с начала весны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В состав входных групп входят двери, пандусы, ступени подъезда, а также козырьки и осветительные приборы.
«Самый большой объём работ провели в Люберцах: там отремонтировали 567 элементов входных групп. Второе место по этому показателю занял округ Химки (505), третье место — Балашиха (499), четвёртое место — Королёв (437), а пятое — Подольск (408)», — говорится в сообщении.Заявку на ремонт жители Подмосковья могут подать в управляющую компанию, Единую диспетчерскую службу Московской области или в территориальный отдел министерства.
Ранее сообщалось, что решать все вопросы с управляющей организацией можно через приложение «Госуслуги.Дом». Все операции там доступны в режиме «одного окна», что значительно упрощает взаимодействие с УК и экономит время.