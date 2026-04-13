В Подмосковье отремонтировали более 7 000 элементов входных групп в домах

13 апреля 2026, 15:59

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

7 076 элементов входных групп в многоквартирных домах отремонтировали в Московской области с начала весны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В состав входных групп входят двери, пандусы, ступени подъезда, а также козырьки и осветительные приборы.





«Самый большой объём работ провели в Люберцах: там отремонтировали 567 элементов входных групп. Второе место по этому показателю занял округ Химки (505), третье место — Балашиха (499), четвёртое место — Королёв (437), а пятое — Подольск (408)», — говорится в сообщении.