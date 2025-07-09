В Павловском Посаде наградили приёмную семью, воспитавшую 51 ребёнка
Светлану Викторовну и Сергея Николаевича Окуловых из Павловского Посада, которые воспитали 51 ребёнка, наградили памятной медалью и грамотой за вклад в общество. Об этом сообщает администрация городского округа.
Семейная история Окуловых началась в 1983 году. Пара воспитала четырёх родных детей и 47 приёмных. Сейчас у Окуловых подрастают десять детей.
Вручение награды состоялось в День семьи, любви и верности.
«Поздравляем семью Окуловых с этим прекрасным днём! Спасибо за ваш труд, за верность каждому ребенку и за то, что вы делаете мир добрее!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов.Заслуги семьи Окуловых отмечались и ранее. В 2026 году супругов наградили орденом «Родительская слава». Есть у семьи и немало благодарностей от министерств и администрации.