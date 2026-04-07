В Павловском Посаде назвали победителей конкурса цирков «Парад алле»

07 апреля 2026, 17:57

во Дворце культуры «Павлово-Покровский» прошёл XVI областной конкурс циркового искусства «Парад алле». Участие в нём приняли 17 любительских цирковых коллективов из 12 муниципалитетов Подмосковья. За победу боролись более 130 артистов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели циркового искусства Валентина Савина, Евгений Маликов и Марина Осинская. Конкурсанты соревновались за звания «Лучший творческий коллектив» и «Лучший исполнитель в жанре». По итогам состязания определились победители.В номинации «Лучший творческий коллектив» первое место заняла образцовая студия цирковой гимнастики «Грация» (Дворец культуры «Химик», руководители В.В. Голобородько и Н.В. Учеваткина). Вторые места присуждены эстрадно-цирковой студии «Синяя птица» (ДК «Коломна», руководители Ю.А. Власенко и Т.Д. Соболь) и образцовому коллективу «Цирковая студия «Алле»» (КДЦ «Южный», руководитель И.И. Билинская). Третье место разделили коллективы «Белый рыжий» (ЦКиД «Импульс»), «Браво» (ДК «Октябрь», Подольск) и «Энергия» (ЦДК им. М.И. Калинина, Королёв).В категории «Лучший исполнитель в жанре» победителем стала студия «Синяя птица». Вторые места заняли студия «Юность» (ЦДК Щёлково) и коллектив «Алле». В числе призёров также оказались коллективы «Браво», «Алле» и «Энергия».Гран-при конкурса присуждён коллективу «Цирковая студия «Пилигрим»» (ДК «Павлово-Покровский»). Руководителями коллектива являются режиссёр Наталия Рожковская и ассистент режиссёра Алина Попова.