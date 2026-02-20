ЖК «Пушкино Град» вошёл в топ-15 новостроек Подмосковья

20 февраля 2026, 09:16

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Пушкинском городском округе продолжают строить ЖК «Пушкино Град». Проект вошёл в топ-15 лучших новостроек Подмосковья. Девелопер ДЕЛО реализует его на территории округа, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.







«Пушкино Град» планируют как «город в городе». Здесь построят 21 современный многоэтажный дом. На первых этажах откроют кафе, магазины и салоны. Во дворе сделают закрытое пространство для жителей. В составе проекта предусмотрели собственный акватермальный комплекс. Железнодорожная станция — всего в 750 метрах от жилого комплекса — до неё можно дойти пешком.



Строители уже выполнили важный этап работ. Они смонтировали заземление и систему молниезащиты. Во втором доме полностью собрали вентиляцию. Сейчас специалисты прокладывают внутренние сети горячего и холодного водоснабжения.



Во всех трёх корпусах продолжают электромонтажные работы: установили этажные щиты электроснабжения и начали подключать слаботочные сети. Фасады почти завершили — внешний облик домов уже сформирован. Также строители проложили инженерные коммуникации теплообеспечения и выходят на финальный этап устройства тепловых вводов в здания.



В Подмосковье крупные девелоперы — в том числе ПИК, «Самолет», «Гранель» и ФСК — строят жилые кварталы вместе с социнфраструктурой в ходе комплексного развития территорий за счёт внебюджетных источников.