Достижения.рф

В Павловском Посаде обсудили подготовку к зиме и благоустройство

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Оперативное совещание, посвящённое ЖКХ, благоустройству, работе общественного транспорта и прочим актуальным темам, провёл временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов с руководителями местных служб.



Одной из тем стала подготовка к отопительному сезону.

«В настоящее время в округе подписаны почти все паспорта готовности, в жилых домах проводят гидравлические испытания систем теплоснабжения, ремонтные работы в котельных близятся к завершению», — говорится в сообщении.
В ходе совещания также отметили, что запланированное на текущий год благоустройство дворов и пешеходных тропинок завершено. А в ближайшее время начнётся обновление общественной территории на Ваческой улице.

На рейсы округа вышли два новых автобуса, а на работу в больницу пришли пять молодых специалистов: хирург, офтальмолог и три педиатра.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0