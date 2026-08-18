В Павловском Посаде обсудили подготовку к зиме и благоустройство
Оперативное совещание, посвящённое ЖКХ, благоустройству, работе общественного транспорта и прочим актуальным темам, провёл временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов с руководителями местных служб.
Одной из тем стала подготовка к отопительному сезону.
«В настоящее время в округе подписаны почти все паспорта готовности, в жилых домах проводят гидравлические испытания систем теплоснабжения, ремонтные работы в котельных близятся к завершению», — говорится в сообщении.В ходе совещания также отметили, что запланированное на текущий год благоустройство дворов и пешеходных тропинок завершено. А в ближайшее время начнётся обновление общественной территории на Ваческой улице.
На рейсы округа вышли два новых автобуса, а на работу в больницу пришли пять молодых специалистов: хирург, офтальмолог и три педиатра.