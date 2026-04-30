Жителям Подмосковья перед майскими праздниками напомнили о законе о тишине
Людям, которые планируют в Московской области на майских выходных устроить шумный праздник или заняться ремонтом, следует помнить о действующем в регионе законе о тишине. Об этом заявил член Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Михаил Раев, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.
Период, когда нельзя шуметь, определён чёткими временными рамками.
«Впереди праздничные майские выходные — время, когда хочется отдохнуть и зарядиться хорошим настроением. Но чтобы праздники прошли комфортно для всех, важно помнить о взаимном уважении и соблюдать закон. В частности, в нерабочие и праздничные дни шум под запретом с 22:00 до 10:00. В будни — с 21:00 до 08:00. Кроме того, в любой день есть «тихий час» с 13:00 до 15:00», — сказал Михаил Раев.В периоды тишины запрещена громкая музыка, включая игру на инструментах, использование высокой громкости на ТВ- и радиоприёмниках, запуск пиротехники и проведение ремонтных работ. Кроме того, ремонт под запретом по воскресеньям и праздникам.