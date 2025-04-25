В Павловском Посаде состоялась научная конференция «Быковские чтения»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Всероссийская научно-практическая конференция «Быковские чтения —2025», посвященная 65-летию со дня образования первого отряда космонавтов, состоялась на базе школы №10 Павловского Посада, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В открытии конференции приняли участие Герой России, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров и глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.
В ходе конференции её участники сделали доклады на актуальные научные темы. А глава Звездного городка Евгений Баришевский вручил награды жителям Павлово-Посадского округа за вклад в развитие космической промышленности.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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«Мы видим, как история и будущее космической отрасли сходятся в таких памятных событиях, вдохновляя молодое поколение на научные открытия и великие свершения. (…) Горжусь тем, что Павлово-Посадский округ становится площадкой для мероприятий такого уровня. Мы будем и дальше поддерживать стремление наших жителей к развитию науки, образования и техники», — сказал Денис Семёнов.
В ходе конференции её участники сделали доклады на актуальные научные темы. А глава Звездного городка Евгений Баришевский вручил награды жителям Павлово-Посадского округа за вклад в развитие космической промышленности.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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Лев Каштанов