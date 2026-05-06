В Павловском Посаде обсудили развитие межнациональных отношений

06 мая 2026, 16:08

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Круглый стол по вопросам совершенствования межнациональных отношений и укрепления общегражданской идентичности состоялся в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В мероприятии, организованном по инициативе и при поддержке подмосковного министерства информации и молодёжной политики, приняли участие представители региональных и муниципальных властей, а также религиозных и общественных организаций.





«На федеральном уровне утверждена Стратегия государственной национальной политики до 2036 года. Время деклараций закончилось, сегодня нужны реальные шаги», — заявил первый замглавы округа Сергей Балашов.