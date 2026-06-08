В Павловском Посаде обсудили развитие сельских территорий
Круглый стол, посвящённый развитию сельских территорий, состоялся в Павловском Посаде 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В совещании приняли участие временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов, депутат Мособлдумы Максим Коркин, члены местного Совета депутатов, представители администрации, предприниматели и неравнодушные жители.
«Сельские территории — это не «отдалённая периферия». Это сердце нашего округа, его корни, его традиции и его люди. И наша задача вместе с партией — сделать так, чтобы житель деревни Рахманово, Семёново или Курово чувствовал ту же заботу, что и житель окружного центра», — заявил Сергей Балашов.В состав Павлово-Посадского округа, помимо городов, входят 56 деревень, два села и один рабочий посёлок. В списке работ, проведённых там за последние пять лет, — обустройство уличного освещения по программе «Светлый город», установка игровых площадок, благоустройство общественных территорий, капремонт жилых домов и соцучреждений, газификация и пр.