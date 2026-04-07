В Павловском Посаде обсудили ситуацию с паводком и подготовку к Пасхе

07 апреля 2026, 09:49

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Очередное оперативное совещание, посвящённое актуальным вопросам округа, провели в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Одной из главных тем стал паводок. При том, что на сегодняшний день уровень воды в Клязьме идёт на спад, ситуация остаётся под особым контролем.





«Уделяется внимание жителям подтапливаемых территорий. Там проводят разъяснительные встречи и оперативно откачивают грунтовые воды по заявкам», — говорится в сообщении.