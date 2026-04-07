В Павловском Посаде обсудили ситуацию с паводком и подготовку к Пасхе
Очередное оперативное совещание, посвящённое актуальным вопросам округа, провели в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Одной из главных тем стал паводок. При том, что на сегодняшний день уровень воды в Клязьме идёт на спад, ситуация остаётся под особым контролем.
«Уделяется внимание жителям подтапливаемых территорий. Там проводят разъяснительные встречи и оперативно откачивают грунтовые воды по заявкам», — говорится в сообщении.На совещании также проанализировали ход месячника благоустройства, в рамках которого округ приводят в порядок после зимы, ямочный ремонт дорог и починку детских площадок. Кроме того, собравшиеся обсудили подготовку к празднованию Пасхи. Планируется провести общегородской крестный ход.