Жителей Коломны пригласили проверить здоровье в парке Мира

09 июля 2026, 17:55

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

В субботу, 11 июля, в парке Мира вновь пройдет общеобластная профилактическая акция «Проверь свое здоровье в парке». С 9:00 до 12:00 здесь будет работать мобильный медицинский комплекс с бригадой специалистов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлинической работе Татьяна Чернышева отметила, что акция проходит уже пятый год подряд, и многие жители специально ждут лета, чтобы пройти диспансеризацию на свежем воздухе.

«Такая диспансеризация ничем не отличается от обычной. Поликлинику нужно будет посетить только в том случае, если больше года пациенты не выполняли флюорографию, а женщины еще и маммографию», — рассказала она.