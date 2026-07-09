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Жителей Коломны пригласили проверить здоровье в парке Мира

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

В субботу, 11 июля, в парке Мира вновь пройдет общеобластная профилактическая акция «Проверь свое здоровье в парке». С 9:00 до 12:00 здесь будет работать мобильный медицинский комплекс с бригадой специалистов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.



Заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлинической работе Татьяна Чернышева отметила, что акция проходит уже пятый год подряд, и многие жители специально ждут лета, чтобы пройти диспансеризацию на свежем воздухе.

«Такая диспансеризация ничем не отличается от обычной. Поликлинику нужно будет посетить только в том случае, если больше года пациенты не выполняли флюорографию, а женщины еще и маммографию», — рассказала она.
Во время акции жители смогут пройти первый этап диспансеризации: измерить рост, вес, артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови, сделать ЭКГ, а также заполнить анкету для выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Для прохождения обследования необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Результаты исследований внесут в электронную медицинскую карту пациента.
Дайана Хусинова

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