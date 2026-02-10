В Павловском Посаде откроют обновлённый центр реабилитации детей-инвалидов
В городе Павловском Посаде начнёт работу обновлённый реабилитационный центр для детей и детей-инвалидов Социального центра «Павлово-Посадский». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
В центре созданы все условия для комфортного пребывания маленьких получателей социальных услуг с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря модернизации здание оснастили современным оборудованием, что позволяет проводить эффективное лечение и восстановление каждого ребёнка индивидуально под наблюдением специалистов.
Пространство центра оформили с учётом потребностей детей-инвалидов, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность.
Торжественное открытие состоится 13 февраля по адресу: Интернациональный переулок, дом 31.
На мероприятии можно будет познакомиться с работой специалистов по реабилитации, увидеть, как проходят занятия, оценить уровень оснащения центра.
Читайте также: