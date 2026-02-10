В Павловском Посаде откроют обновлённый центр реабилитации детей-инвалидов

10 февраля 2026, 22:06

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В городе Павловском Посаде начнёт работу обновлённый реабилитационный центр для детей и детей-инвалидов Социального центра «Павлово-Посадский». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.