В Люберцах спасли повисшего на проводах мужчину

24 июня 2026, 17:55

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

37-летнего мужчину, который залез по столбу, зацепился за провода и повис, спасли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Инцидент произошёл в посёлке Томилино округа Люберцы. О происшествии в службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что мужчина висит над землёй и громко зовёт на помощь.





«Прибывшие на место спасатели вызвали пожарный расчёт автолестницы и приступили к работе. Они подвели площадку автолестницы под мужчину и переместили его на платформу, поддерживая руками», — говорится в сообщении.