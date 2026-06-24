В Люберцах спасли повисшего на проводах мужчину
37-летнего мужчину, который залез по столбу, зацепился за провода и повис, спасли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл в посёлке Томилино округа Люберцы. О происшествии в службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что мужчина висит над землёй и громко зовёт на помощь.
«Прибывшие на место спасатели вызвали пожарный расчёт автолестницы и приступили к работе. Они подвели площадку автолестницы под мужчину и переместили его на платформу, поддерживая руками», — говорится в сообщении.После этого конструкцию спустили на землю и передали пострадавшего врачам скорой помощи.
Ранее сообщалось, что реутовские врачи вернули подвижность руки пациенту с тяжёлой сердечной патологией.