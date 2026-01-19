В Подольске продолжается капремонт детсада при школе № 12

19 января 2026, 17:00

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В подмосковном Подольске продолжается капитальный ремонт детского сада при средней школе № 12 на улице Кирова, 53а. Строительная готовность объекта превысила 25%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Работы ведутся по госпрограмме обновления социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья». Сейчас завершён демонтаж, подрядчики выполняют общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и устанавливают новые оконные блоки.



Площадь дошкольного отделения составляет 1944,4 кв. м. В ходе капремонта предусмотрены замена конструкций, установка внутренних перегородок и вентиляционных коробов, покраска стен, устройство полов, монтаж новых дверей и светильников. Также обновят инженерные сети — водоснабжение, канализацию, отопление и электрику, проведут фасадные и кровельные работы. Для детсада закупят новую мебель и оборудование.



Открытие обновленного учреждения запланировано на 2026 год.