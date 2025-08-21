В Шатуре запустят производство шоколада и кондитерских глазурей
Фабрику по производству шоколада и кондитерских глазурей строят в посёлке Осаново-Дубовое муниципального округа Шатура. Ход работ проверил глава округа Николай Прилуцкий вместе с замглавы Анной Глуховой и инвестиционным уполномоченным округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе проверки её участники обсудили с инвестором меры поддержки бизнеса, действующие в Московской области. Часть из них может пригодиться новому производству, благодаря которому в округе появятся дополнительные рабочие места.
«Как только инвестор сформирует штатное расписание, обязательно опубликуем вакансии», — сообщили в управлении инвестиций и экономического развития администрации округа.Строительство производства началось в феврале 2024 года. В настоящее время на объекте проведены инженерные сети, построена своя котельная. Сейчас ведётся внутренняя отделка помещений. А в октябре на фабрику завезут оборудование и приступят к производству.