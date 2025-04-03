Замглавы Павловского Посада Ефанов обсудил с жителями благоустройство и дороги

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Руководство Павловского Посада проводит встречи с жителями в рамках пеших обходов территорий. Первый замглавы муниципалитета Филипп Ефанов поговорил с жильцами дома №49 по улице Кузьмина, сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
«В марте Ольга обращалась с вопросами благоустройства придомовой территории и содержанию многоквартирного дома. Сегодня уже выполнен ремонт межпанельных швов, за домом проведена вырубка кустарников, устранено подтопление подвала. Остались незначительные проблемы, которые исправят за неделю», – отметил Ефанов.Он добавил, что организация дополнительных парковочных мест, как и договорились с заявительницей, будет включена в адресный перечень комплексного благоустройства дворов на следующий год
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Во время обхода территорий Ефанов также встретился с инициативной группой на улице Малая Песчаная. Жителей волновало обустройство дорожного покрытия улицы.
«Это мероприятие включим в план текущих работ. До 20 июня проведём отсыпку дорожного полотна асфальтовой крошкой. Дополнительно проработаем вопрос устройства пешеходной тропы», – пообещал замглавы городского округа.В администрации напомнили, что задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии главы муниципалитета 2-99-03. Записаться на личный приём можно по телефону 2-99-05.
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Лора Луганская