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Замглавы Павловского Посада Ефанов обсудил с жителями благоустройство и дороги

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Руководство Павловского Посада проводит встречи с жителями в рамках пеших обходов территорий. Первый замглавы муниципалитета Филипп Ефанов поговорил с жильцами дома №49 по улице Кузьмина, сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
«В марте Ольга обращалась с вопросами благоустройства придомовой территории и содержанию многоквартирного дома. Сегодня уже выполнен ремонт межпанельных швов, за домом проведена вырубка кустарников, устранено подтопление подвала. Остались незначительные проблемы, которые исправят за неделю», – отметил Ефанов.
Он добавил, что организация дополнительных парковочных мест, как и договорились с заявительницей, будет включена в адресный перечень комплексного благоустройства дворов на следующий год

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Во время обхода территорий Ефанов также встретился с инициативной группой на улице Малая Песчаная. Жителей волновало обустройство дорожного покрытия улицы.
«Это мероприятие включим в план текущих работ. До 20 июня проведём отсыпку дорожного полотна асфальтовой крошкой. Дополнительно проработаем вопрос устройства пешеходной тропы», – пообещал замглавы городского округа.
В администрации напомнили, что задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии главы муниципалитета 2-99-03. Записаться на личный приём можно по телефону 2-99-05.

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#жители
Воробьёв: «Цифра» должна сделать жизнь человека удобнее и устранить бюрократию
03 апреля 2025, 20:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Красногорске под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьёва и вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко прошло заседание Комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных». В нём участвовали глава Минцифры Максут Шадаев, представители администрации президента, Совета Федерации, ведомств, регионов и бизнеса.
Подмосковье – один и из лидеров в России по цифровизации системы госуслуг, управления регионом и экономики. Воробьёв возглавляет профильную комиссию.
«В феврале президент объявил старт нового нацпроекта «Экономика данных» и поставил задачу внедрить решения, помогающие оптимально выстроить взаимоотношения жителей, бизнеса и государства. Нашей комиссии доверено координировать работу по цифровой трансформации госуправления. Необходимо сделать для людей удобнее получение федеральных и региональных госуслуг. Важно, чтобы можно было оплатить, не выходя из дома, счёт за квартиру, подключиться к газу. Другая ключевая задача – сокращать бюрократию. То, что раньше требовало месяцы, сегодня может быть решено за несколько дней. Это экономит средства бюджета всех уровней», – пояснил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ранее Московская область выступила на заседаниях Госсовета с инициативами, некоторые из которых сейчас успешно тестируют в регионе. Это электронные платежки, паспорта котельных и подготовки к зиме, цифровые договоры на обслуживание газового оборудования, витрина данных вместо отчётов. Эти практики могут распространить и на другие регионы.

Губернатор рассказал и о сервисе «ВсеСети», созданном на базе регионального портала госуслуг. Он упрощает согласование документов.

«Цель, на которую ориентируют нас президент и правительство, – строить школы, детсады, дороги, электрические и газовые сети максимально быстро. Одно из узких мест – большое количество согласований с ресурсными организациями. Наш проект «ВсеСети» предполагает одновременное электронное уведомление всех смежников. Сейчас на это уходит 12 месяцев, а при цифровом взаимодействии будем тратить максимум 14 дней», – пояснил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На Госсовете обсудили и вопрос устранения барьеров при предоставлении госуслуг. По словам Воробьёва, в Подмосковье определили 71 сервис, где требуется оптимизация. Это, например, услуги по присвоению адреса, по предоставлению субсидии на оплату ЖКУ, субсидия на поддержку агропрома.

Ещё одна тема – новый подход к отчётности. Московская область предлагает взаимодействовать в электронном виде, чтобы избежать дублирования на бумаге и автоматически получать данные, которые есть в «цифре», а не набивать вручную. Вместе с федеральными коллегами Подмосковье формирует принцип обмена данными между витринами данных. Будет обеспечен принцип однократного ввода. По оценке экспертов, это сэкономит по всей стране 3,5 млн рабочих часов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Григоренко остановился на цифровой системе госуправления «Дашборд Губернатора», к которой в этом году подключат все российские регионы. Это электронный сервис, где представлены актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром. Это реализация нацпроектов, поручений и законодательных инициатив, исполнение бюджетов, выполнение планов строительства школ, детсадов и поликлиник, работа с обращениями граждан.
«Прежде всего, это цифровая модель управления. На «Дашборд» в режиме реального времени выводятся задачи, стоящие перед субъектами Федерации, а также обращения или проблемы, которые регионы формируют перед федеральным правительством. Цель – чтобы все одинаково воспринимали и видели не только эти задачи, но и статус их исполнения», – отметил Григоренко.
Он назвал «Дашборд губернатора» системой не столько мониторинга, сколько предупреждения ситуации. Все мероприятия оцифрованы, имеют срок исполнения. С помощью современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, можно понять, какие мероприятия могут быть не выполнены вовремя и заблаговременно на это реагировать.

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В Подмосковье обещали наказать любителей пикников с кострами в сезон пожаров
03 апреля 2025, 19:17

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Стартовавший в Подмосковье с приходом тепла сезон пикников может легко перейти в сезон пожаров, если не соблюдать правил. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там напомнили, что 20 марта в регионе начался пожароопасный период.
«Подумайте, прежде чем разводить в лесу костёр или разжигать мангал. Сможете контролировать огонь? Не станет ли он причиной пожара?», – задали вопросы в подмосковном Комлесхозе.
Как напомнили в ведомстве, за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физическим лицам грозят штрафы до 60 тыс. рублей; должностным – до 110 тыс. рублей; юрлицам – до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

В случае обнаружения возгорания нужно немедленно сообщить об этом на горячую линию лесной охраны по телефону 8 (800)100-94-00 или по единому номеру 112.

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#штрафы
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Раменский «Авангард» провёл товарищеский матч со спортсменками из Ногинска
03 апреля 2025, 18:55

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Женские команды спортивных школ «Авангард» и «Ногинск» 2011-2012 годов рождения провели товарищеский футбольный матч. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Игра стала этапом подготовки «Авангарда» к предстоящему первенству Московской области. Соревнование прошло в формате двух таймов по 40 минут. Команда из Ногинска победила со счётом 4:3. Однако игроки «Авангарда» показали хороший уровень подготовки и не уступали соперницам до самого финального свистка.
«Игра пошла в хорошем темпе. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Но у всех было желание победы, было движение и много забитых голов. Все девочки молодцы, все старались», – поделился болельщик по имени Арсен.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Как отметили в пресс-службе, Дарья Сысоева дважды поразила ворота соперниц. Полина Логинова забила один гол.

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#раменское
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В Красногорске по просьбам жителей эвакуировали неверно припаркованные машины
03 апреля 2025, 18:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске по обращениям жителей ЖК «Мортонград Путилково» эвакуировали неправильно припаркованные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сотрудники дорожных служб провели в жилом комплексе рейд по эвакуации крупногабаритного транспорта, который был припаркован в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Все транспортные средства переместили на спецстоянку, расположенную на улице Светлой», – сказали в администрации.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Там напомнили, что, согласно правилам, штраф за неправильную парковку в этом районе составляет 2 тыс. 250 рублей. Чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, нужно оплатить госпошлину.

Такие рейды постоянной проводят в муниципалитете для обеспечения порядка на дорогах и повышения безопасности движения.

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#парковки
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В Подмосковье застраховали жизни более тысячи волонтёров
03 апреля 2025, 18:05

Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО

Страхование жизни и здоровья обеспечило министерство информации и молодежной политики Московской области более чем тысяче волонтёров, которые осуществляют свою деятельность на территории региона, страховка оформляется в рамках действующего в области комплекса мер по поддержке волонтёрской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.
«Труд волонтёров бесценен, и мы считаем своим долгом обеспечить им максимальную защиту. Мы застраховали жизнь и здоровье 1124 наших активистов. Это является важным шагом в поддержке добровольческого движения на территории Подмосковья», — заявила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Первую группу волонтёров застраховали на текущий год. Подать заявку на страхование на 2026 год волонтёры могут до 1 мая. Заявления принимаются в свободной форме через электронную почту minfo@mosreg.ru. К заявке нужно приложить информационное письмо от волонтёрской организации или муниципалитета, копию паспорта, копию личной книжки волонтёра иди характеристику от главы муниципалитета или волонтёрской организации с указанием перечня всех мероприятий, в которых участвовал заявитель, а также согласие на обработку персональных данных.

Полная информация о страховании волонтёров размещена на сайте министерства.

Ранее сообщалось, что подмосковные волонтёры могут рассчитывать также на финансовую, организационную, консультационную, методическую и информационную поддержку от руководства региона. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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