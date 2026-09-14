В Путилкове рассказали о ходе восстановления двух домов

14 сентября 2026, 11:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Работы по восстановлению двух многоквартирных домов проводят в посёлке Путилково округа Красногорск. О ходе ремонта рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





В доме №6 по Братцевской улице в июле прошлого года обрушилась часть фасада. В настоящее время работы здесь выполнены примерно на треть.





«Демонтированы старые элементы фасада и кондиционеры, проводится укрепление межэтажных плит», — говорится в сообщении.

«Больше всего повреждений получили квартиры на 14 и 15 этажах. Специалисты уже убрали повреждённый слой штукатурки, зачистили плиты и ликвидировали трещины. Сейчас проводится укрепление несущих конструкции и установка лесов для ремонта фасада», — уточнили в пресс-службе.