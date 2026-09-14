В Путилкове рассказали о ходе восстановления двух домов
Работы по восстановлению двух многоквартирных домов проводят в посёлке Путилково округа Красногорск. О ходе ремонта рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
В доме №6 по Братцевской улице в июле прошлого года обрушилась часть фасада. В настоящее время работы здесь выполнены примерно на треть.
«Демонтированы старые элементы фасада и кондиционеры, проводится укрепление межэтажных плит», — говорится в сообщении.Кроме того, рабочие ликвидируют повреждения в доме №33 по Сходненской улице, пострадавшем от атаки дрона.
«Больше всего повреждений получили квартиры на 14 и 15 этажах. Специалисты уже убрали повреждённый слой штукатурки, зачистили плиты и ликвидировали трещины. Сейчас проводится укрепление несущих конструкции и установка лесов для ремонта фасада», — уточнили в пресс-службе.Ремонт на обоих объектах контролирует администрация округа.
Ранее сообщалось, что предупреждения о беспилотной опасности жители Московской области могут получать через мобильное приложение «112 МО», разработанное для оперативного взаимодействия граждан с экстренными службами.