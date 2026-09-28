В Павловском Посаде провели турнир по рыбной ловле
Турнир по ловле на донную удочку «Кубок дружбы» состоялся на берегу Клязьмы в парке «Меленки» в Павловском Посаде в субботу, 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в соревновании приняли 18 спортсменов-рыболовов.
«Счет шел на минуты, а результат — на граммы. Эхолоты и фидерные вершинки фиксировали долгожданные поклевки. Наградой рыбакам стали настоящие трофеи: крупные подлещики, язи и плотва», — говорится в сообщении.Победу на турнире одержал Федор Бубенок с уловом весом 17 килограммов 800 граммов. А в номинации «Биг Фиш» лучшим стал Илья Федулов: он поймал леща весом 1350 граммов.
Всю пойманную на турнире рыбу выпустили обратно в воду.
Соревнования организовала инициативная группа, в которую вошли Ефим Иванов, Андрей Семёнов, Андрей Потапов и Алексей Семёнов.